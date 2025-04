Def Giorgetti | se azzecco previsioni 2025 sono un mago

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 apr. (askanews) – La situazione geopolitica “rende molto complicate e difficili e persino aletorie lenon solo di lungo termine ma anche quelle a breve” quindi “mi chiedetea più lungo termine? In questa situazione seil pil delgià un”. Lo ha detto il Miniustro dell’economia, Giancarlo, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Farein questa fase, ha ribadito “è molto, molto difficile e lasciano il tempo che trovano, con rispetto per gli economisti”. Intanto nel documento, elaborato nel solo quadro tendenziale a legislazione vigente, il prodotto interno lordo è previsto in crescita dello 0,6% nel“di fatto dimezzato rispetto alle precedenti stime”, mentre nel 2026 e 2027 la crescita sarà dello 0,8%.