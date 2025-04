Lapresse.it - Denza presenta la Z9 GT, debutto europeo per il brand premium di BYD

, il marchio automobilisticoorientato alla tecnologia del Gruppo BYD, è stato ufficialmente lanciato in Europa.to nel cuore della Brera Design Week a Milano,unisce con successo le eleganti influenze del designcon materiali sofisticati e innovazioni all’avanguardia, sfruttando al contempo le immense risorse di ricerca e sviluppo del più grande produttore mondiale di veicoli a nuova energia per offrire dinamiche e prestazioni rivoluzionarie. Il nuovo marchio ha anche confermato che guiderà il suo ingresso in Europa con la Z9GT, un modello avanzato che porta numerose caratteristiche uniche nel mercatoe offre ai clienti la scelta tra un propulsore completamente elettrico o la colossale autonomia di una configurazione ibrida plug-in Super DM. Il secondo modello al lancio sarà la D9, una monovolume che combina propulsori sostenibili con un abitacolo perfezionato per offrire un comfort da business class.