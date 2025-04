Papa Francesco incontro privato a Santa Marta con Re Carlo III e Camilla | “Si sono augurati la guarigione”

incontro a sorpresa tra Papa Francesco e Re Carlo III e Camilla in visita in Italia, la Santa Sede: "Colloquio privato a Santa Marta, augurio reciproco di pronto recupero della salute". Leggi su Fanpage.it a sorpresa trae ReIII ein visita in Italia, laSede: "Colloquio, augurio reciproco di pronto recupero della salute".

