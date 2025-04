Internews24.com - Onana, l’ex Inter risponde a Matic: «Almeno io ho alzato trofei con lo United, alcuni non possono dire lo stesso…»

di Redazione: «io hocon lononlo stesso.» Le parole del portiereProsegue lo scambio di frecciatine a distanza tra Andrée Nemanjain vista della partita di domani tra Manchestere Lione. In conferenza stampa, il centrocampista ha risposto duramente al portiere: LE PAROLE DI- «Ha davvero detto che sono molto meglio di noi? Se sei considerato uno dei portieri meno brillanti nella storia del Manchester, forse dovresti fare più attenzione a quello che dici».I would never be disrespectful to another club. We know that tomorrow will be a difficult game against a strong opponent.We focus on preparing a performance to make our fans proud.At least I’ve lifted trophies with the greatest club in the world.