Padel Fip Silver di Roma | Pappacena-Sussarello star tra le donne

Leggi su Ildenaro.it

, 9 apr. (askanews) – Il main draw del FipMediolanumCup si apre domani, giovedì, al Villa PamphiliClub di, dove 32 coppie nel tabellone maschile e 19 nel femminile andranno a caccia del titolo in uno dei tornei di spicco del Cupra Fip Tour, il circuito professionistico della Fip (InternationalFederation). Un day 1 illuminato subito dalle gemme scintillanti del torneo maschile, Javier Garcia, numero 33 del ranking mondiale FIP, e Javier Barahona, numero 28, le teste di serie numero 1. Ad accendere il torneo (ingresso libero per il pubblico) sarà però la sfida in chiave azzurra che vedrà da una parte Riccardo Sinicropi e Alessandro Tinti e dall’altra – sottolinea una nota – Simone Iacovino e Lorenzo Di Giovanni. Un incrocio che richiama grandi sfide e tante vittorie: ilno Tinti, che ha fatto la storia deldella Capitale (campione italiano nel 2019, argento agli Europei2021 a Marbella, quinto ai Mondiali dello stesso anno in Qatar) contro un altrono, Simone Iacovino, campione italiano assoluto nel 2024.