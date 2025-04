Sanità Schillaci Nessun dirottamento di spese per la difesa

Sanità e altri 20 nel 2026. Il piano strutturale di bilancio 2025-29 prevede il potenziamento di strumenti di monitoraggio della spesa, lo sviluppo di strumenti per l’assistenza e la non autosufficienza, una programmazione mirata di assunzioni con particolare attenzione alle specializzazioni attualmente carenti e un rafforzamento dell’assistenza territoriale e dell’edilizia sanitaria; stiamo valutando inoltre specifici interventi per le aree meno sviluppate al fine di superare i divari territoriali”.Lo sottolinea il ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso del question time in Aula a Montecitorio. “In merito allo scenario internazionale sottolineo con fermezza che le politiche di miglioramento del servizio sanitario nazionale non possono essere accostate in modo approssimativo e fuorviante a temi di politica estera e difesa: queste strumentalizzazioni sono prive di fondamento e rischiano di destabilizzare i cittadini”, continua Schillaci. Unlimitednews.it - Sanità, Schillaci “Nessun dirottamento di spese per la difesa” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2025 avremo 16 miliardi in più destinati allae altri 20 nel 2026. Il piano strutturale di bilancio 2025-29 prevede il potenziamento di strumenti di monitoraggio della spesa, lo sviluppo di strumenti per l’assistenza e la non autosufficienza, una programmazione mirata di assunzioni con particolare attenzione alle specializzazioni attualmente carenti e un rafforzamento dell’assistenza territoriale e dell’edilizia sanitaria; stiamo valutando inoltre specifici interventi per le aree meno sviluppate al fine di superare i divari territoriali”.Lo sottolinea il ministro della Salute Orazionel corso del question time in Aula a Montecitorio. “In merito allo scenario internazionale sottolineo con fermezza che le politiche di miglioramento del servizio sanitario nazionale non possono essere accostate in modo approssimativo e fuorviante a temi di politica estera e: queste strumentalizzazioni sono prive di fondamento e rischiano di destabilizzare i cittadini”, continua

Sanità, Schillaci “Nessun dirottamento di spese per la difesa”. Sanità, Schillaci "Nessun dirottamento di spese per la difesa". Sanità, Schillaci “Nessun dirottamento di spese per la difesa”. Il ministro Schillaci mette un punto: nessun dirottamento di risorse da sanità a difesa. Ne parlano su altre fonti

Sanita': Schillaci, nessun dirottamento fondi Ssn per politiche difesa - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - 'Le politiche per il miglioramento del Servizio sanitario nazionale non possono essere trattate con ... (ilsole24ore.com)

Sanità, Schillaci “Nessun dirottamento di spese per la difesa” - ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2025 avremo 16 miliardi in più destinati alla sanità e altri 20 nel 2026. Il piano strutturale di bilancio 2025-29 prevede il potenziamento di strumenti di monitoraggio della s ... (msn.com)

Sanita': Schillaci, nessuna criticita' su impegni Pnrr per le case di comunita' - (LA NAZIONE) – Sanità diffusa e capillare: Giani in Casentino inaugura le case di comunità di Stia e Poppi Poi visita l’ospedale di Bibbiena dove è entrata in funzione una nuova Tac di ... (informazione.it)