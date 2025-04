It.insideover.com - IQOS Curious X e Seletti alla Milano Design Week: quando la piazza italiana diventa un’esperienza sensoriale futuristica

Leggi su It.insideover.com

Cosa succedeun colosso dell’innovazione come Philip Morris incontra uno dei brand più irriverenti delitaliano? Nasce qualcosa di inaspettato.È proprio la curiosità – la voglia di esplorare, scoprire, superare i confini del noto – il cuore pulsante diX: Sensorium, l’instzione presentata2025 in collaborazione con.Siamo nel cuore pulsante del Fuorisalone, a Tortona, all’Opificio 31. Qui, tra cortili e atmosfere postmoderne è andato in scena un esperimento unico: la classicaè stata stravolta, trasformata in un paesaggio in continua mutazione, un viaggiofatto di suoni, immagini composizioni futuristiche.Non una semplice instzione, ma un “sensorium”, come lo ha definito. Immaginate uno spazio dove luci, suoni, superfici digitali e stimoli sensoriali si fondono in un racconto immersivo unico.