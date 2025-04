La prima rettrice araba in un’università israeliana | Sono cristiana maronita e donna Mai fatto parte di una maggioranza 

Leggi su Open.online

Si chiama Maouna Maroun, ricercatrice, neurobiologa di fama internazionale, lache da aprile dello scorso anno ha scritto una nuova pagina nella storia: il Senato accademico dell’Università di Haifa – città portuale del nord di Israele – l’ha eletta, rendendola così laa guidare. La rivista Forbes l’ha inserita tra le 50 donne più influenti in Israele. Una nomina che va ben oltre il prestigio accademico: rappresenta un segnale forte di inclusione e dialogo tra arabi e israeliani, in un paese che è Terra santa per tutte le religioni monoteiste. E ora a distanza di un anno, è qui in Italia per raccontare la sua esperienza. «Quando mi hanno eletta, non riuscivo a crederci. Tutti mi avevano detto che sarebbe stato impossibile: insieme a me c’erano tre candidati uomini.