Come finisce il film La tela dell’assassino? Il vero pericolo è la persona di cui ci fidiamo di più…

film La tela dell’assassino (Twisted, 2004), la detective Jessica Shepard scopre che il serial killer che sta cercando è proprio il suo mentore e tutore, il Commissario John Mills, interpretato da Samuel L. Jackson. Dopo aver iniziato a sospettare di se stessa a causa di frequenti blackout alcolici e incubi, Jessica si rende conto che Mills ha manipolato ogni elemento dell’indagine per farla dubitare della propria sanità mentale. In un confronto finale teso e violento, Jessica affronta Mills e riesce a ucciderlo, ponendo fine al suo piano contorto e vendicando le vittime degli omicidi. Con questo gesto, riacquista il controllo della propria vita e chiude con il passato.La storia segue Jessica Shepard, brillante detective della polizia di San Francisco, appena promossa grazie all’influenza del suo mentore. Cinemaserietv.it - Come finisce il film La tela dell’assassino? Il vero pericolo è la persona di cui ci fidiamo di più… Leggi su Cinemaserietv.it Nel finale delLa(Twisted, 2004), la detective Jessica Shepard scopre che il serial killer che sta cercando è proprio il suo mentore e tutore, il Commissario John Mills, interpretato da Samuel L. Jackson. Dopo aver iniziato a sospettare di se stessa a causa di frequenti blackout alcolici e incubi, Jessica si rende conto che Mills ha manipolato ogni elemento dell’indagine per farla dubitare della propria sanità mentale. In un confronto finale teso e violento, Jessica affronta Mills e riesce a ucciderlo, ponendo fine al suo piano contorto e vendicando le vittime degli omicidi. Con questo gesto, riacquista il controllo della propria vita e chiude con il passato.La storia segue Jessica Shepard, brillante detective della polizia di San Francisco, appena promossa grazie all’influenza del suo mentore.

Caccia al killer in "La tela dell'assassino" - Mistero ed emozione su Rai Movie, che mercoledì 9 aprile, in prima serata (21:10), propone "La tela dell'assassino". Jessica è una poliziotta capace ma ha il vizio dell'alcol. Promossa a ispettore per ... (rai.it)

La Tela dell'assassino streaming - Scopri dove vedere La Tela dell'assassino in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di La Tela dell'assassino in gratis con pubblicità, abbonamento ... (comingsoon.it)

Come finisce il film L’uomo di Toronto: Teddy e Randy fermano il piano del colonnello? - Nel finale de L’uomo di Toronto, Teddy e Randy riescono a fermare il piano del colonnello per assassinare il presidente ... The post Come finisce il film L’uomo di Toronto: Teddy e Randy ... (msn.com)