Trump ha ridotto temporaneamente i dazi a quasi tutti i paesi

Trump ha annunciato oggi una pausa di novanta giorni sull'applicazione dei dazi nei confronti della maggior parte dei partner commerciali degli Stati Uniti. Un gesto improvviso, giustificato con il riavvio di nuovi negoziati bilaterali. Una sola eccezione di rilievo: la Cina, per la quale Trump ha invece annunciato un aumento immediato delle tariffe al centoventicinque per cento, in risposta a una nuova ondata di dazi imposta da Pechino.Secondo Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, la scelta mira a «ridurre il livello tariffario a una soglia universale del dieci per cento», una misura che rappresenterebbe una netta riduzione per molti paesi. Ma il senso di discontinuità è stato subito percepito dai mercati: nel giro di pochi minuti, l'indice S&P 500 è salito del 7,24 per cento, il Nasdaq dell'8,85 e il Dow Jones del 6,48, segnali evidenti di sollievo da parte degli investitori.

