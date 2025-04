Conti pubblici approvato il Def che cambia nome | crescita dimezzata allo 06% nel 2025

Quifinanza.it - Conti pubblici, approvato il Def (che cambia nome): crescita dimezzata allo 0,6% nel 2025

Il Consiglio dei ministri hail nuovo Documento di finanza pubblica, il primo con la sigla Dfp al posto del vecchio Def. Cambio di etichetta, ma anche di ambizioni: la cornice economica indicata dall’esecutivo perde brillantezza e si adatta a un orizzonte decisamente più opaco.La riunione a Palazzo Chigi è durata 45 minuti, quanto basta per certificare che le previsioni didovranno fare icon un realismo più severo. Il testo è atteso in Parlamento giovedì per il consueto passaggio formale.Pil Italia-2027: le nuove previsioni“Abbiamo deciso di adottare stime diallineate a quelle recentemente ridotte da Banca d’Italia, quindi abbiamo unareale del Pil di 0,6% nel, 0,8% nel 2026 e 0,8% nel 2027, dimezzando di fatto la previsione del Piano che era 1,2%” ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.