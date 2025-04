Cosa ha fatto cambiare idea a Trump sui dazi? Molto probabilmente il crollo dei titoli di Stato

Stato il crollo dei titoli di Stato, più che quello della borsa, il campanello d’allarme che ha fatto cambiare idea a Trump spingendolo a sospendere i dazi reciproci per tre mesi. Il terremoto in Borsa degli ultimi giorni si era infatti allargato ai treasuries mandandoli in picchiata, con un balzo dei rendimenti che, se ha lasciato indenne il bund tedesco, trascina con sé i Btp. Feedpress.me - Cosa ha fatto cambiare idea a Trump sui dazi? Molto probabilmente il crollo dei titoli di Stato Leggi su Feedpress.me Potrebbe essereildeidi, più che quello della borsa, il campanello d’allarme che haspingendolo a sospendere ireciproci per tre mesi. Il terremoto in Borsa degli ultimi giorni si era infatti allargato ai treasuries mandandoli in picchiata, con un balzo dei rendimenti che, se ha lasciato indenne il bund tedesco, trascina con sé i Btp.

