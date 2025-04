Inter-news.it - Costacurta: «Riconosco una forza all’Inter. Barella? Livello mondiale!»

L’Inter vince contro il Bayern Monaco la partita di andata dei quarti di finale di Champions League, giocata in casa dei tedeschi. Alessandroesprime la sua opinione riguardo l’impresa dei nerazzurri.RESISTENZA – L’Inter vince contro il Bayern Monaco giocando un primo tempo alla pari. Nel secondo tempo i nerazzurri resistono e trovano una grande gioia nel finale. Alessandro, a Sky Sport, elogia la gran partita degli uomini di Simone Inzaghi che hanno lottato fino alla fine esprimendo anche un buon gioco: «Devo riconoscere che c’è una squadra che quando dovrebbe non va mai in difficoltà. Io credo che sia palese che quando gioca in velocità ha della qualità meravigliosa, ci sono i gol a confermarlo. Non vorrei abusare della parola resilienza, però nei momenti complicati, la squadra di Inzaghi non va in difficoltà.