Hell of a Summer | Finn Wolfhard e Billy Bryk riportano l’horror-comedy sul grande schermo

non si sono limitati a recitare insieme: conof ahanno scritto e diretto il loro primo film, affrontando una sfida non da poco. Il film, presentato per la prima volta al Toronto International Film Festival del 2023, ha debuttato nelle sale americane il 4 aprile 2024 grazie a Neon, casa di distribuzione indipendente. La pellicola si muove in un terreno particolare: quello della commedia slasher, un genere che negli ultimi anni ha faticato a ritrovare spazio nelle sale.Una dichiarazione d’amore alle commedie classicheIn un’intervista rilasciata a MovieWeb,ha raccontato come lui esiano cresciuti condividendo l’amore per le commedie di formazione, i film corali che hanno segnato intere generazioni. Un legame che li ha spinti a voler ridare slancio al genere, oggi sempre più marginalizzato: «Sembra che la commedia, soprattutto quella pensata per il cinema, stia vivendo un momento difficile», ha dichiarato