Disney Illusion Island uscirà anche PS5, Xbox Series X|S e PC, è ufficiale

I rumor erano veri,, la colorata avventura platform firmata Dlala Studios e lanciata originariamente su Nintendo Switch nel 2023, sarà disponibilesu PlayStation 5,XS e PC a partire dal 30 maggio 2025. Dopo mesi di voci, il trailer di annuncio ha confermato non solo l’uscita su nuove piattaforme, mal’arrivo di contenuti inediti per l’occasione.In questo gioco, pensato per tutte le età, i giocatori esplorano l’isola misteriosa di Monoth impersonando Topolino, Minnie, Paperino o Pippo, attraversando biomi disegnati a mano pieni di segreti, nemici buffi e personaggi sorprendenti. Il gameplay si sviluppa come un platform con influenze metroidvania, semplice ma affascinante, perfetto per i più piccoli ma capace di intratteneregli adulti nostalgici.