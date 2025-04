Elezioni regionali no della Consulta a De Luca per il terzo mandato in Campania

Luca non può ricandidarsi per la terza volta consecutiva a governatore della Campania. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge regionale che avrebbe consentito a De Luca di tentare la terza volta alla presidenza della Regione. La decisione chiude anche la porta ad un ulteriore possibile mandato per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “E’ stata accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti”, il commento del governatore campano che poi chiosa: “si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”. Per la Consulta la legge campana viola “l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del presidente della giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”. Leggi su Ildenaro.it Vincenzo Denon può ricandidarsi per la terza volta consecutiva a governatore. La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge regionale che avrebbe consentito a Dedi tentare la terza volta alla presidenzaRegione. La decisione chiude anche la porta ad un ulteriore possibileper il presidenteRegione Veneto,Zaia. “E’ stata accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti”, il commento del governatore campano che poi chiosa: “si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”. Per lala legge campana viola “l’articolo 122, primo comma,Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del presidentegiunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggeRepubblica”.

