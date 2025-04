Internews24.com - Taremi Inter, si avvicina il rientro dell’attaccante? L’agente lancia la clamorosa indiscrezione social – FOTO

di Redazione, siilla. Il post di PastorelloArrivano notizie positive per l’: Mehdi, fermo negli ultimi giorni per un fastidio agli adduttori, sta progressivamente recuperando dall’infortunio ed è ormai vicino al ritorno ad allenarsi con il resto della squadra. Come riportato anche da Sky Sport, l’iraniano migliora giorno dopo giorno e potrebbe tornare arruolabile anche nella prossima sfida di campionato, che vedrà i nerazzurri ospitare il Cagliari. Sempre più vicino il.La conferma arriva da Federico Pastorello, agente del giocatore, che su Instagram ha postato unache lo ritrae in compagniairaniano, con un eloquente: «Presto di nuovo in squadra» Frase che può soltanto annunciare una breve per il centravanti ex Porto.