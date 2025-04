Dazi Giorgetti apprezzo decisione Trump su pausa

apprezzo la decisione di Donald Trump” di una pausa di 90 giorni per i Dazi. “Ha capito l’obiettivo, vedremo”. Lo ha detto il Ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, nella conferenza stampa dopo l’approvazione del nuovo def. Sull’impatto in termini macroeconomici dei Dazi “avremmo potuto scrivere qualsiasi numero. Stiamo cercando di capoire gli impastti diretti e indiretti. Ma bisogna ragionare a mente fredda. Servono interventi chirurgici per essere efficaci”. Dopo la decisione di Donald Trump, giunta mentre la conferenza stampa era in corso, Giorgetti ha detto che “il pil potrebbe essere rivisto al rialzo, ma non sappiamo”. L'articolo Dazi, Giorgetti, apprezzo decisione Trump su pausa proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Roma, 9 apr. (askanews) – “Prendo atto eladi Donald” di unadi 90 giorni per i. “Ha capito l’obiettivo, vedremo”. Lo ha detto il Ministro dell’economia, Giancarlo, nella conferenza stampa dopo l’approvazione del nuovo def. Sull’impatto in termini macroeconomici dei“avremmo potuto scrivere qualsiasi numero. Stiamo cercando di capoire gli impastti diretti e indiretti. Ma bisogna ragionare a mente fredda. Servono interventi chirurgici per essere efficaci”. Dopo ladi Donald, giunta mentre la conferenza stampa era in corso,ha detto che “il pil potrebbe essere rivisto al rialzo, ma non sappiamo”. L'articolosuproviene da Ildenaro.it.

Dazi, Giorgetti, apprezzo decisione Trump su pausa. Trump: "Pausa immediata di 90 giorni sui dazi reciproci con tutti i Paesi tranne con la Cina" | "Per Pechino tariffe doganali aumentate al 125%". Def, Giorgetti: se azzecco previsioni 2025 sono un mago. Trump sospende immediatamente per 90 giorni i dazi reciproci, tranne alla Cina: aumento al 125% - L'Unione italiana vini: "Bene il rinvio sui dazi, pone basi solide per un negoziato". Dazi Usa, Trump: stop 90 giorni a tariffe. Vola Wall Street. LIVE. Trump, pausa di 90 giorni sui dazi reciproci. Esclusa la Cina: contro Pechino tariffe al 125%. Wall Street rim. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Giorgetti, apprezzo decisione Trump su pausa - Roma, 9 apr. (askanews) – “Prendo atto e apprezzo la decisione di Donald Trump” di una pausa di 90 giorni per i dazi. “Ha capito l’obiettivo, vedremo”. Lo ha detto il Ministro dell’economia, Giancarlo ... (askanews.it)

Trump sospende i dazi per 90 giorni, tranne che per la Cina al 125% - AGI - l presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni per i dazi ai Paesi che non hanno reagito al suo piano tariffario. Pertanto dalla sospensione viene esclusa la Ci ... (msn.com)

Dazi, crescita e irpef: il piano del governo per il Def - Il ministro dell'Economia ha riferito che il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica: "Non è più il Def" ... (msn.com)