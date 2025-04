Notizieaudaci.it - Addio a Valentina Tomada: lutto per il cast de Il Paradiso delle Signore

L’attrice aveva solo 55 anni. Era amata per il ruolo di Palma Rizzo nella fiction RaiUn altro dolorosoha colpito il mondo dello spettacolo italiano. È scomparsa a soli 55 anni l’attrice, nota al grande pubblico per aver interpretato Palma Rizzo ne Il. A dare il triste annuncio è stata l’amica e collega Emanuela Grimalda, che sui social ha scritto:“Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà.”La battaglia contro la malattia: ‘Sono tornata, un po’ sconquassata ma sempre io’stava combattendo da tempo contro una malattia che aveva reso pubblica con il coraggio e l’ironia che la caratterizzavano. Solo poche settimane fa aveva condiviso un post pieno di energia in cui scriveva:“Ladies and Gentlemen I’m back.