Centro Sperimentale di Cinematografia| pubblicato il bando di selezione per l'ammissione ai corsi del triennio 2025-2028.

È online ildiaideldeldi(CSC – Scuola Nazionale di Cinema), tra le più antiche e prestigiose scuole di cinema del mondo, da 90 anni luogo di formazione d’eccellenza per generazioni di professionisti del cinema italiano e internazionale.I programmi didattici deldi(CSC – Scuola Nazionale di Cinema) si articolano nell’arco di une offrono un percorso in grado di coniugare ricerca e sperimentazione, con l’obiettivo di consolidare lacollaborazione tra le componenti tecniche e artistiche dell’opera audiovisiva. Il CSC produce in Europa il maggior numero di cortometraggi che vengono proposti durante l’anno ai selezionatori dei principali Festival del mondo.Tra gli allievi rapidamente avviati alle professioni figurano giovani talenti tra cui Celeste Dalla Porta, Elia Nuzzolo, Matteo Paolillo, Maria Chiara Giannetta ed Eduardo Scarpetta, Margherita Ferri, Francesca Mazzoleni, Paolo Strippoli, Ludovico Di Martino, Simone Bozzelli, Valerio Ferrara, Lorenzo Tardella, Federico Russotto, Giulia Regini e Angela Norelli.