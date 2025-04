Terzo mandato | Zaia sistema ipocrita vero nodo è politico-2-

mandato, e vige la totale libertà. Trovo quindi fuori luogo che oggi, nella propria difesa, si sia nuovamente sentito dire – questa volta dall'Avvocatura dello Stato – che "il vincolo dei mandati è necessario per porre fine a posizioni di potere". Mi chiedo se questa affermazione rifletta davvero la realtà, considerando che quasi tutte le altre figure pubbliche possono ricandidarsi liberamente, e che il limite sia posto alle poche cariche legate a un voto diretto, su una fiducia molto chiara da parte degli elettori. Lapresse.it - Terzo mandato: Zaia, sistema ipocrita, vero nodo è politico-2- Leggi su Lapresse.it Milano, 9 apr. (LaPresse) – "Il blocco dei mandati, infatti, vale solo per alcune Regioni e solo per alcuni sindaci. Tutte le altre cariche istituzionali nel nostro Paese non sono soggette ad alcun limite di, e vige la totale libertà. Trovo quindi fuori luogo che oggi, nella propria difesa, si sia nuovamente sentito dire – questa volta dall'Avvocatura dello Stato – che "il vincolo dei mandati è necessario per porre fine a posizioni di potere". Mi chiedo se questa affermazione rifletta davvero la realtà, considerando che quasi tutte le altre figure pubbliche possono ricandidarsi liberamente, e che il limite sia posto alle poche cariche legate a un voto diretto, su una fiducia molto chiara da parte degli elettori.

