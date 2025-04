Linus spara a zero | Avrei dato più tempo a Thiago Motta? Ne ha avuto anche troppo tempo Ha un bel coraggio a dire questa cosa

Linus spara a zero sull’esonero di Thiago Motta: tutte le dichiarazioni del noto tifoso della Juve sull’allenatoreIl conduttore radiofonico e tifoso della Juventus Linus ha parlato a La Stampa analizzando l’esonero di Thiago Motta dalla panchina bianconera.PAROLE – «Se gli Avrei dato più tempo? No, ne ha avuto anche troppo. Ha un bel coraggio nel dire che l’hanno interrotto sul più bello perchè lo hanno interrotto sul più brutto. Mi dispiace dirlo perchè ero tra i tanti convinti che fosse bravissimo. Gli auguro di dimostrarlo in futuro. In dieci giorni Tudor ha rimesso la squadra in una dimensione decorosa. Non è il Real Madrid ma almeno è certamente meglio di ciò che abbiamo visto fino ad adesso».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Linus spara a zero: «Avrei dato più tempo a Thiago Motta? Ne ha avuto anche troppo tempo. Ha un bel coraggio a dire questa cosa» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24sull’esonero di: tutte le dichiarazioni del noto tifoso della Juve sull’allenatoreIl conduttore radiofonico e tifoso della Juventusha parlato a La Stampa analizzando l’esonero didalla panchina bianconera.PAROLE – «Se glipiù? No, ne ha. Ha un belnelche l’hanno interrotto sul più bello perchè lo hanno interrotto sul più brutto. Mi dispiace dirlo perchè ero tra i tanti convinti che fosse bravissimo. Gli auguro di dimostrarlo in futuro. In dieci giorni Tudor ha rimesso la squadra in una dimensione decorosa. Non è il Real Madrid ma almeno è certamente meglio di ciò che abbiamo visto fino ad adesso».Leggi su Juventusnews24.com

Terremoto Asahi Linux: lascia il fondatore, che spara a zero contro il mondo Linux. Asahi Linux su Apple Silicon, Hector Martin lascia. Utenti pretenziosi, e spara a zero contro Linux. Rita Dalla Chiesa spara a zero contro Milly Carlucci: “Contro il suo modo di fare serve un intervento Rai”. Linus Torvalds spara a zero su nVidia. Nordio spara a zero sul Mose: “Il più grande episodio di corruzione in Italia”. Linus Torvalds lascia lo sviluppo di Linux. Ne parlano su altre fonti

Lotito spara a zero: «In Italia dirigenze fallite vincono i campionati» - Lotito attacca direttamente dalla LUISS di Roma parlando delle società in Italia. E sulle big spara a zero parlando di debiti e fondi. PROVOCAZIONE – Sempre sui generis Claudio Lotito ... (informazione.it)

Lotito spara a zero: «In Italia dirigenze fallite vincono i campionati» - Lotito attacca direttamente dalla LUISS di Roma parlando delle società in Italia. E sulle big spara a zero parlando di debiti e fondi. PROVOCAZIONE – Sempre sui generis Claudio Lotito, che senza mezze ... (inter-news.it)