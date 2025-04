Mercato dei dati supercomputer e ricerca | come funziona il piano dell’Ue sull’AI per battere Cina e Usa

Leggi su Open.online

Uno stanziamento da 20 miliardi di euro per costruire gigafactory dell’AI per trasformare l’Europa nel continente dell’intelligenza artificiale. È questa una delle principali novità annunciate oggi dalla Commissione Europea che delinea in maniera sempre più precisa quanto anticipato lo scorso 11 febbraio neldenominato InvestAI. «La corsa all’intelligenza artificiale non è finita», è appena iniziata ha affermato la commissaria per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia Henna Virkkunen citando la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che aveva pronunciato la stessa frase poco meno di due mesi fa annunciando il programma da 200 miliardi complessivi. 1 – I, in grado di offrire la potenza e la velocità necessari alla grande mole di calcoli richiesti dall’intelligenza artificiale, costituiscono solo il primo pilastro della strategia.