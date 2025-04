Il futuro di Amedeo Minghi | Una commedia musicale in romanesco

commedia musicale in dialetto romanesco. Amedeo Minghi è un vulcano di idee ed è venuto a presentarle nell'edicola degli artisti de Il Tempo dove ha parlato del suo nuovo album «Anima sbiadita» e del concerto che terrà al Teatro Sistina il prossimo 28 aprile.Amedeo Minghi, qui siamo al centro di Roma e lei è romano. Che ricordi ha di questa piazza? «Mi tornano in mente le notti passate con Vittorio Sgarbi, quando lui abitava a piazza Navona. Alle 3 di notte venivamo qui a comprare il giornale fresco di stampa. Con l'inchiostro ci sporcavamo i polpastrelli delle dita. La Roma da cui vengo io era molto piccola. Il centro si viveva intensamente. Anche le zone che oggi sono del potere per noi erano Roma e basta». Il suo debutto fu nel lontano 1966.

