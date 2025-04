Beko non chiude ma gli esuberi restano

Beko ma a Fabriano, di fatto, la situazione cambierebbe ben poco, almeno per quanto riguarda gli esuberi. Si attesterebbero fino a un numero massimo di 193 unità tra staff, impiegati, quadri, dirigenti e il centro Sviluppo e Ricerca, e sarebbero gestiti con gli strumenti classici (uscite incentivate e contratti di solidarietà). A questi si sommano i 64 esuberi (sempre fino a un numero massimo) tra gli operai dello stabilimento di Melano di Fabriano che resta il polo di produzione dei piani cottura per tutta la regione Emea e dove saranno effettuati nei prossimi tre anni oltre 60 milioni di euro di investimenti. Spazi di contrattazione terminati e il testo di un potenziale accordo, comunque preliminare, è stato individuato appunto tra sindacati e Beko alle 2. Ilrestodelcarlino.it - Beko non chiude, ma gli esuberi restano Leggi su Ilrestodelcarlino.it Fabriano (Ancona), 9 aprile 2025 – Al tavolo del Mimit sono rimasti seduti tutti fino a tarda notte per l’accordo sulla vertenzama a Fabriano, di fatto, la situazione cambierebbe ben poco, almeno per quanto riguarda gli. Si attesterebbero fino a un numero massimo di 193 unità tra staff, impiegati, quadri, dirigenti e il centro Sviluppo e Ricerca, e sarebbero gestiti con gli strumenti classici (uscite incentivate e contratti di solidarietà). A questi si sommano i 64(sempre fino a un numero massimo) tra gli operai dello stabilimento di Melano di Fabriano che resta il polo di produzione dei piani cottura per tutta la regione Emea e dove saranno effettuati nei prossimi tre anni oltre 60 milioni di euro di investimenti. Spazi di contrattazione terminati e il testo di un potenziale accordo, comunque preliminare, è stato individuato appunto tra sindacati ealle 2.

Beko non chiude, ma gli esuberi restano. Vertenza Beko, raggiunto l’accordo: meno esuberi, reindustrializzazione per Siena. Riunione al ministero. Bozza per chiudere la vertenza Beko: incentivi per gli esuberi. Beko, la conferma: Comunanza non chiude. Ma nelle Marche quasi 400 esuberi. Da Beko un piano brutale: 1.935 esuberi. Beko: Comunanza resta ma indebolita, Siena chiude ma si cerca un investitore. E nella fabbrica dei frigorif.... Ne parlano su altre fonti

Beko, accordo raggiunto: ridotti gli esuberi e reindustrializzazione per lo stabilimento di Siena - Raggiunto un accordo per Beko: concluso il negoziato tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le aziende e i sindacati sulla situazione della multinazionale, parte del gruppo Arcelik. L'acc ... (informazione.it)

Elettrodomestici. Vertenza Beko, 700 esuberi in meno e nessun licenziamento - Accordo preliminare al Mimit che dovrà essere votato dai lavoratori: si salva il sito di Comunanza, per Siena chiusura a dicembre e reindustrializzazione ... (msn.com)

Vertenza Beko, intesa preliminare al ministero: gli stabilimenti non chiudono - Dopo oltre dodici ore di trattative, trovato un accordo tra l’azienda turca e i sindacati al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il testo, che prevede lo stop ai licenziamenti collettivi e la ... (editorialedomani.it)