Il Def cambia nome e previsioni | nasce il Dfp crescita dimezzata e nuove incognite sul Pnrr

cambia nome, ma non la sostanza: il Documento di economia e finanza (Def), dopo un passaggio normativo, diventa Dfp, ovvero Documento di finanza pubblica. Una modifica formale che coincide con una congiuntura economica delicata, come ha sottolineato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dopo un Consiglio dei ministri durato appena 45 minuti, che ha approvato il testo.Il nuovo Dfp rivede al ribasso la previsione di crescita del PIL italiano per il 2025, che scende a +0,6%, rispetto all'1,2% previsto inizialmente nel Piano. Una correzione netta, che risente — secondo Bankitalia — anche degli effetti della politica daziaria statunitense. Le stime di crescita si mantengono contenute anche nel medio termine: +0,8% nel 2026 e nel 2027, con la Banca d'Italia leggermente più prudente (+0,7%).

