Eni a Ravenna un hub per lo stoccaggio del carbonio

Ravenna (ITALPRESS) – Con la conversione dei giacimenti off-shore esauriti di gas in Adriatico, operati dall'Eni, l'hub di Ravenna diventerà il sito di riferimento del Mediterraneo per lo stoccaggio permanente dell'anidride carbonica. La capacità totale è stimata in oltre 500 milioni di tonnellate. Il progetto "Ravenna CCS – Carbon Capture and Storage", è stato reso possibile dalla joint venture tra Eni e Snam. Del progetto si è parlato nel corso di uno degli incontri della seconda giornata di OMC Med Energy 2025, in corso al Pala De André della città adriatica.

