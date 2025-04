Luca Zaia sulla sentenza della Corte | Ipocrisia nelle norme del terzo mandato

"Siamo di fronte a un Paese che, in alcune delle proprie norme, vive nell'Ipocrisia. La sentenza, di natura tecnica, riguarda la Regione Campania". Lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia sulla sentenza della Corte costituzionale relativa al terzo mandato. "Senza entrare nel merito dei tecnicismi della legge campana - aggiunge Zaia -, la Corte chiarisce che chi ha già ricoperto due mandati consecutivi non può candidarsi per un terzo. Si tratta, appunto, di un rilievo tecnico".

