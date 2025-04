Dazi allarme Wto | spaccare economia globale in 2 taglia Pil del 7%

spaccare l'economia globale in due blocchi potrebbe portare sul lungo termine a una perdita a una riduzione in termini reali del Pil globale di circa il 7%". È la previsione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), secondo quanto dichiarato con un comunicato dalla direttrice generale, Ngozi Okonjo-Iweala. "Ci appelliamo a tutti i membri del Wto per intervenire su questa sfida tramite cooperazione e dialogo. E' cruciale per la comunità globale lavorare assieme – aggiunge – per preservare l'apertura del sistema commerciale internazionali". (fonte immagine: WTO). L'articolo Dazi, allarme Wto: spaccare economia globale in 2 taglia Pil del 7% proviene da Ildenaro.it.

Dazi, allarme Wto: spaccare economia globale in 2 taglia Pil del 7% - Roma, 9 apr. (askanews) – “Spaccare l’economia globale in due blocchi potrebbe portare sul lungo termine a una perdita a una riduzione in termini reali del Pil globale di circa il 7%”. È la previsione ... (askanews.it)

Giappone: dazi Usa deplorevoli e possibile violazione norme Wto - "Nutriamo serie preoccupazioni circa la conformità" dei dazi americani "alle norme del Wto e all'accordo commerciale tra Giappone e Stati Uniti", ha detto da parte sua il portavoce del governo ... (ansa.it)

Wto, da dazi possibile contrazione scambi dell'1% nel 2025 - I dazi americani potrebbero causare una contrazione dei volumi degli scambi di merci globali dell'1% nel 2025. Lo afferma la Wto, l'organizzazione mondiale del commercio ... (ansa.it)