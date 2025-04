Consulta | no a terzo mandato governatori

terzo mandato. E' quanto ha stabilito la Corte Costituzizonale sul ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio contro la norma in questione. La legge campana avrebbe consentito al presidente uscente De Luca di ricandidarsi. "Tesi strampalata", commenta. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.10 E' incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un. E' quanto ha stabilito la Corte Costituzizonale sul ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio contro la norma in questione. La legge campana avrebbe consentito al presidente uscente De Luca di ricandidarsi. "Tesi strampalata", commenta.

