Scream 7 l’ex regista spiega perché ha abbandonato il film | Situazione insostenibile

Christopher Landon, notodi “Auguri per la tua morte”, ha finalmente rotto il silenzio riguardo la sua clamorosa uscita da “7”. La sua decisione, avvenuta a dicembre 2023, aveva sollevato numerose speculazioni, soprattutto dopo il controverso licenziamento di Melissa Barrera e l’abbandono di Jenna Ortega. Ora, in un’intervista esclusiva, Landon chiarisce i motivi profondi della sua rinuncia: un mix esplosivo di minacce di morte, attacchi online e un clima di odio ingestibile, che ha spento ogni entusiasmo per quello che definiva “un sogno diventato realtà”.In un’intervista a Vanity Fair, Christopher Landon ha raccontato come dopo il licenziamento di Melissa Barrera, avvenuto a causa del sostegno dell’attrice alla causa palestinese, l’ondata di reazioni sui social sia stata talmente violenta da sfociare in vere e proprie minacce di morte.