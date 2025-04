Sololaroma.it - Tottenham-Eintracht, il pronostico di Europa League: Over Casa e non solo

La tre giorni di coppe europee si concluderà domani 10 aprile, con l’che tornerà sotto la luce dei riflettori. Una delle gare in programma per i quarti di finale della Coppa UEFA metterà a confronto due squadre che rientrano fra le favorite, per la conquista del titolo. Si tratta diedFrancoforte, che si affronteranno alle 21:00 alHotspur Stadium. Un duello estremamente delicato, dal punto di vista tecnico e non. I londinesi vedono la competizione europea come l’ultima occasione per raddrizzare una stagione deludente, per quanto concerne il piazzamento in campionato. I tedeschi, invece, sperano di compiere un colpo esterno, in vista del ritorno.L’andamento diedFrancoforteReduce dal successo per 3-1 con il Southampton, ilsi presenta nel migliore dei modi alla fase conclusiva di questa