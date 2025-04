Falsificava le sentenze del Tribunale per truffare i clienti | ex avvocato condannato a 2 anni e 4 mesi

Luca Matelli, avvocato radiato dal Foro di Brescia la scorsa estate, è stato condannato in primo grado a 2 anni e 4 mesi. Il 42enne è stato ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione, falso in atti giudiziari e truffa.

