Come in politica | tra Samp e ritorno in panchina in una big Mancini chiarisce tutto

tutto campo: ha parlato del club bluerchiato, delle voci sul suo futuro e di un possibile ritorno in azzurroA tutto campo. Roberto Mancini in un'intervista al 'Tg1?, parla un po' di tutto: dalle voci su un suo coinvolgimento nella Sampdoria (già smentite via social) al suo futuro in panchina, rispondendo anche alle domande su un eventuale ritorno in Nazionale."Come in politica": tra Samp e ritorno in panchina, Mancini chiarisce tutto (LaPresse) – Calciomercato.itL'ex commissario tecnico, quest'oggi a Bogliasco per assistere all'allenatore della squadra blucerchiata, è tornato a smentire un suo coinvolgimento diretto in società. "Nessun ruolo, assolutamente. La Samp per me è qualcosa di speciale, quindi in un momento così di difficoltà. conosco il presidente, parliamo spesso, quindi se posso dare un consiglio".

