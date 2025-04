Secoloditalia.it - Polizze assicurative e clausole poco chiare: il governo interviene per tutelare i consumatori

Il tema della trasparenza nelleè stato recentemente al centro di un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Mariangela Matera e sottoscritta da altri deputati, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy su alcuneritenutee potenzialmente in contrasto con il codice civile.“opache”: ilIn particolare, l’interrogazione ha preso le mosse da una clausola contrattuale contenuta nel prospetto informativo della compagnia La Cattolica Assicurazioni, secondo cui, in caso di cessazione del rischio per disdetta anticipata da parte del contraente, viene restituita solo la parte di premio relativa alla responsabilità civile auto, mentre la quota per incendio e furto rimane interamente acquisita dalla compagnia, anche se il servizio non viene più fruito.