Ilgiorno.it - La Russa junior, il video di sesso e l’ipotesi revenge porn. I verbali degli amici: “Due o tre cose non le ho dette”, “non volevo essere coinvolta”

Milano – “Due o treche so non le ho, per esempio quella cosa che aveva fatto il(.) non avevano chiesto direttamente, però io l’ho visto”. Confidenze che un amico di Leonardo Apache Lae Tommaso Gilardoni rivolge a suo padre, in una conversazione telefonica intercettata il 20 luglio 2023, subito dopo la sua audizione in Questura come persona informata sui fatti. In quel periodo la Squadra mobile stava cercando di comporre il puzzle, indagando dopo la denuncia presentata dalla 24enne, ex compagna di liceo del terzogenito del presidente del Senato, che ha raccontato di aver subito violenze sessuali la notte fra il 18 e il 19 maggio di due anni fa a casa La. In quei giorni era ospite di Leonardo Apache, oltre a Gilardoni, anche il testimone “reticente”, tra gli organizzatori della festa nella discoteca Apophis nel cuore di Milano dove è avvenuto l’incontro, frequentata da rampolli di famiglie lombarde, studenti con soldi da spendere, imprenditori, vip o aspiranti tali.