Re Carlo e Regina Camilla incontrano Papa Francesco in Vaticano

Carlo e Camilla, hanno fatto visita a Papa Francesco. Lo riferisce il Vaticano. Papa Francesco ha incontrato privatamente il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. "Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute", riferisce la sala stampa vaticana. Quotidiano.net - Re Carlo e Regina Camilla incontrano Papa Francesco in Vaticano Leggi su Quotidiano.net I reali inglesi,, hanno fatto visita a. Lo riferisce ilha incontrato privatamente il Ree la, nel pomeriggio di oggi. "Nel corso del colloquio, ilha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute", riferisce la sala stampa vaticana.

