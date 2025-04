Secoloditalia.it - Trump sospende i dazi per 90 giorni: «A tutti tranne che alla Cina». E stavolta non è una fake

La notizia arriva in Italia quando ormai è sera, al termine di una giornata ad alto tasso di scandalo per la frase sui tanti Paesi pronti a “baciargli il c.”: Donaldha annunciato sui«una pausa di 90, e una tariffa reciproca ridotta durante questo periodo al 10%, con effetto immediato».non è una falsa aspettativa, come accaduto un paio difa quando la Casa Bianca ha smentito una dichiarazione in questo senso del consigliere economico di, Kevin Hassett. L’annuncioè stato fatto direttamente dal presidente, tramite Truth, il suo social.L’annuncio di: «sospesi per 90per. Ma non per la»La sospensione riguarderài Paesi colpiti dalle tariffe, variabili tra il 10% e il 49%, con una sola eccezione: la. Per Pechino isaranno invece alzati finosoglia record del 125%.