Quotidiano.net - Reyl di Intesa Sanpaolo sotto indagine Finma per rischio riciclaggio

Leggi su Quotidiano.net

, la banca d'affari svizzera di, è da 4 anni nel mirino dell'autorità di vigilanza svizzera per verificare l'adeguatezza dei suoi sistemi die uno scambio di comunicazioni pubblicate dalla rete di giornalismo investigativo Occrp (di cui fa parte anche l'italiana Irpi Media), rivelano che secondo lac'è una propensione al"molto elevata" unitamente a "una certa negligenza" nel modo in cui è stata condotta la due diligence. Tra i clienti di, secondo Occrp, "figurano la figlia dell'ex presidente del Kazakistan, il genero del potente sovrano dell'Uzbekistan, Leonid Reiman, ministro delle telecomunicazioniVladimir Putin negli anni 2000 e in seguito consigliere presidenziale, e i cittadini russi Liubov Komissarenko e Natalia Ponomarenko, diventati clienti dinel 2022 nonostante i sospetti sulla provenienza della loro ricchezza.