Tragedia sul Gran Monte: escursionista precipita in un dirupo e muore in alta Val Torre

elisoccorsoUna tranquilla escursione in montagna si è trasformata innel primo pomeriggio di oggi suldi Taipana, inVal, in provincia di Udine. Una donna è morta dopo essereta in unper circa cinquanta metri mentre percorreva il sentiero 742 insieme ad alcuni compagni di escursione.A dare l’allarme sono stati proprio gli amici che erano con lei al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso sanitario della Sores Friuli Venezia Giulia e i tecnici del Cnsas, che hanno raggiunto la donna in una zona particolarmente impervia, all’estremità del burrone.Purtroppo, al loro arrivo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’, il cui corpo è stato recuperato dopo un volo di diverse decine di metri.