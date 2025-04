Quotidiano.net - Mattarella sottolinea l'importanza della solidarietà tra Paesi al Quirinale

L'trache condividono i valorilibertà edemocrazia, il rispetto dei diritti umani e civili, i diritti dei popoli, l'aspirazione alla pace, il rifiutoguerra come mezzo di risoluzione delle controversie, il valorecooperazione e del dialogo come strumenti principali nelle relazioni internazionali" è statata dal presidenteRepubblica, Sergio, nel brindisicena di Stato alin onore di re Carlo III. "La nostra azione comune di fronte alle sfide dei nostri tempi si basa - ha aggiunto - su questi valori e rappresenta elemento di fiducia vedere confermato il chiaro e convinto impegno di Londra insieme ai partner europei nella tutela dell'ordine internazionale. Di quell'ordine basato su regole che, insieme, abbiamo contribuito a fondare e dalla cui salvaguardia dipende un futuro di pace e sicurezza per l'umanità".