LIVE Italia-Serbia 2-2 Amichevole volley femminile in DIRETTA | si decide tutto al tie-break1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-9 In rete il servizio di Lubian. 3-8 Antropova passa sopra il muro da posto due. 2-8 Pallonetto spinto di Boskovic. 2-7 Risponde al centro Aleksic. 2-6 Ancora un primo tempo di Lubian. 1-6 Si insacca l’attacco di Uzelac. 1-5 Finalmente un primo tempo di Lubian. 0-5 Boskovic manda laa +5. 0-4 In rete il primo tempo dietro di Lubian. 0-3 Muro di Boskovic su De Gradi. 0-2 Diagonale nei tre metri di Uzelac. 0-1 Si parte con un mani-out di Boskovic. 21:00 Velasco cambiain campo con Cambi, Antropova, Giovannini, Degradi, Danesi, Lubian e De Gennaro. 18-25 Primo tempo di Aleksic, si va al tie-break. 18-24 Murone di Antropova su Uzelac. 17-24 Antropova annulla il primo set-point. 16-24 Errore in attacco di Giovannini.