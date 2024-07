Il nuovo Napoli parla anche Beppe Accardi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Nella trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenutol’agente. Di seguito le sue dichiarazioni. “Secondo me Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin sono gli acquisti giusti per ripartire; giusti, mirati e che accontentano la logica dell’allenatore. Poi però il mercato vero, quello dei colpi importanti, si definirà negli ultimi 10-15 giorni. Credo che Conte abbia le idee chiare su cosa vuole”. Ilallenatore del“Quindi potrebbe arrivareHermoso e coesistere con Buongiorno. Se Conte ha dato delle direttive in questo senso vuol dire che le idee sono abbastanza chiare. E dunque si potrebbe già partire col piede giusto. Io li tratterrei tutti e tre – Rrahmani, Natan e Juan Jesus – perché un allenatore più giocatori ha e maggiori soluzioni ha a sua disposizione.