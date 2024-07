L' abito del brand preferito di Kate Middleton l' hair look stile Jackie O' ultra moderna Una nuova icona dello stile working mom chic e senza sforzo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per l’insediamento a Downing Street, Victoria Starmer ha scelto un outfit vivace eabbinato al taglio medio con le punte anni ’60. Nella sfumatura di castano più understatement di sempre, illuminata da caldi riflessi color ambra. Perfetta anche per illuminare il viso nelle occasioni casual in campagna,messa in piega. Michelle Obama compie 60 anni: con il suoha rivoluzionato l’immagine della First Lady X Victoria Starmer, laFirst Lady del Regno Unito Età imprecisata (si vocifera 51 anni), due figli teen ager, sorriso aperto, riservatezza già leggendaria.