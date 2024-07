Come si danza! Tra Bolzano a Venezia il balletto è vivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Va bene, c’è la crisi profonda dei locali da ballo, con i mass-media che si esercitano dall’inizio dell’estate nella Spoon River delle discoteche: dove se n’è andato il Kiwi, che a Piumazzo lasciarono morire, dove l’Echoes, a Misano in rovina, dove i figli di Sassuolo partiti per un’altra meta, lontano dall’Oasis E il Naxos di Torino, che è un supermercato Basco, il Vanilla di Genova una Coop, lo Studio Zeta di Caravaggio un centro commerciale?!se non bastasse, l’indifferenza pubblica nei confronti delle compagnie e dei corpi di ballo arriva al punto che persino al più importante spettacolo classico dell’Arena di Verona, con lo schieramento completo delle Autorità del nuovo potere, vanno in scena 50 precari sottopagati. Eppure, in apparente contraddizione, assistiamo oggi alla straordinaria vitalità del, una disciplina che sopravanza ormai, per qualità e per impatto, gli altri settori dello spettacolo dal