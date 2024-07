Campionato del Mondo Scherma Paralimpica l’Italia della Sciabola Maschile conquista l’argento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) Varsavia, 8 luglio 2024 – L’ultima giornata deldeldidedicato alla categoria C e allaa squadre, a Varsavia, regala alaltre due medaglie:del team deglitori – con Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi, Gianmarco Paolucci e Nicola D’Ambra – e il bronzo nella prova individuale degli spadisti di Leonardo Rigo, un bis sul podio per lui dopo l’oro vinto ieri tra i fiorettisti. Un lunedì ricco di soddisfazioni, dunque, nell’atto conclusivokermesse iridata riservata alle specialità non incluse nel programma dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e che chiude nel migliore dei modi la lunga kermesse agonistica nella Capitale polacca. Secondo gradino del podio per la squadra italiana di