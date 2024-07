È bello a 7 E anche ai rigori In trionfo l’Adele-Cinquini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) BAGNO ADELE/8 TERMOIDRAULICA ROSI 7 d.c.r. (1-1 d.t.r. e 2-2 d.t.s.) BAGNO ADELE/COSTRUZIONI: Manfredi, Frusteri, D’Alessandro, Crotti, Belluomini, Palazzolo, Morelli, Scaranna, Minichino, Cerri, Monopoli. All.. TERMOIDRAULICA ROSI: Diviccaro, Bertelli, Biasci, Govi, Dal Pino, Aquilante, Carfora, Belli, Bertolucci, Sereni, Trentacosti. All. Troiso. Marcatori: 12’ pt Aquilante (T); 10’ st Belluomini (B); 4’ sts Aquilante (T), 10’ sts D’Alessandro (B). Note: espulso Scaranna (B). CAMAIORE – Il Bagno Adele/Costruzioni, di rigore, fa sua la 9° edizione del torneo di calcio a 7 E’a 7. Al Comunale di Camaiore è andata in scena una finale bella, sempre in bilico, che sembrava in pugno alla Termoidraluca Rosi e che poi si è decisa solo ai, per giunta ad oltranza.