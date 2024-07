Rifiuti | cambia l’orario di esposizione e ritiro per i negozi alimentari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)in bellavista, con odori chiaramente di scarso appeal turistico. È la problematica emersa in occasione dell’incontro che si è tenuto in municipio tra rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle attività commerciali-del centro del paese a seguito di una serie di segnalazioni avanzate da cittadini e turisti. Una criticità che ha convinto il comandante di polizia municipale a firmare l’ordinanza che va in sostanza a modificaredideiin centro (con la sperimentazione di raccolta all’alba e attività del quadrilatero che potevano metter fuori dalle 21 organico e rur), così da garantire il decoro turistico di Forte dei Marmi evitando spazzatura in strada nelle ore di maggior passaggio. Infatti le utenze commerciali-da oggi saranno tenute a esporre organico, carta, cartone, tetrapak, multimateriale e rur solo dopo l’1 di notte e non oltre le 7.