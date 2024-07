Chi è Kelly Rutherford | da star di Gossip Girl alla prima fila dell’alta moda

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 luglio 2024), un nome che molte di noi hanno conosciuto e amato grazieserie. Ma chi è realmente questa donna di talento e come è passata dai set televisivi alle prime file delle ste di alta? La sua carriera è stata una montagna russa di successi, sfide personali e rinascite professionali, che l’hanno resa non solo un’attrice di talento ma anche un’icona di stile ammirata in tutto il mondo. Chi è: dagli esordi anasce il 6 novembre 1968 a Elizabethtown, Kentucky, e cresce con un forte interesse per la recitazione. Dopo aver frequentato il Corona del Mar High School in California, prosegue i suoi studi presso l’HB Studio di New York e il Beverly Hills Playhouse in California.