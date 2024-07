Onda rossa nel Regno Unito | tutto come previsto stravince Stramer Conservatori mai così male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Urne chiuse nel, dove si è votato per il rinnovo della Camera dei comuni. Elezioni politiche dove il super-favorito era da mesi Keir Starmer, leader del Partito laburista, e tale si è confermato sin dai primi exit-poll. Ilsvolta a sinistra,venivada ogni sggio da mesi a questa parte. Restavano solo da comprendere le proporzioni della vittoria. Dopo 14 anni di dominio dei, guidati alle urne da Rishi Sunak, la sinistra torna al potere. Stando agli exit-poll i laburisti di Starmer ottengono una maggioranza larghissima, don 410 seggi: la maggioranza è 325. Un margine di 85 seggi. Crollano i, che non hanno mai ottenutopochi seggi dalla loro fzione, nel 1834. I seggi ai lib-dem sono 61, per il Reform Uk di Nigel Farage sono 13 seggi.